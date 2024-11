Ilgiorno.it - Nuovo stadio a San Siro, è la svolta: Milan e Inter presentano la manifestazione di interesse

insieme per ildi San, accanto al vecchio Meazza. L’intenzione esplicitata nelle scorse settimane, con la retromarcia rispetto all’ipotesi del trasferimento dei due club fuorio, diventa ora qualcosa di concreto. Il primo ad annunciarlo è il presidente del, Paolo Scaroni, che da Roma ha ufficializzato il fondamentale passaggio tecnico-burocratrico. “Abbiamo previsto per oggi l'invio delladiesse al Comune dio. Un ulteriore passaggio, condotto insieme all', per poter approfondire l'ipotesi della realizzazione di una San", dice l’ex ad di Eni al termine dell’assemblea della Federcalcio.