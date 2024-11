Nuovo accordo tra Bei e Cdp | 1 mld di € a sostegno degli investimenti della Pubblica Amministrazione

Leggi tutto su Ildenaro.it

Nuove risorse fino a un miliardo di euro per la crescita sostenibile dei territori, a favore diin diversi settori promossi dagli Enti Pubblici con impatti positivi sulla sostenibilità ambientale, sulla coesione sociale e sullo sviluppo del Mezzogiorno. Questi sono gli obiettivi principali dell’annunciato oggi dalla Banca europea per glie da Cassa Depositi e Prestiti, che rafforzano così la collaborazione reciproca volta a stimolare glipubblici in comparti chiave per l’Italia. Nel dettaglio, la Bei garantirà prestiti erogati da Cdp alle Regioni fino a 500 milioni, consentendo a Cassa Depositi e Prestiti di mettere a disposizioneEnti Pubblici finanziamenti fino ad un miliardo nei prossimi cinque anni, per un ammontare quindi pari almeno al doppio dell’importogaranzia.