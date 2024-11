Quotidiano.net - Nuova fabbrica in Bahrain per Racing Force Group

L'aziendanata in Liguria a Ronco Scrivia (Genova) e specializzata nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport e ilInternational Circuit (Bic) annunciano di aver completato l'ampliamento delladi BellHelmets ine di aver avviato i lavori per un nuovo stabilimento Omp, realtà leader nella progettazione e produzione di abbigliamento da corsa, componenti auto e accessori per la sicurezza negli sport motoristici. Inaugurato nel 2004 ilInternational Circuit è una delle infrastrutture più avanzate nel motorsport ed è una piattaforma fondamentale per lo sviluppo delle corse in Medio Oriente. Il tracciato ospita eventi mondiali, come il Gran Premio di Formula 1 e la 8 Ore deldel World Endurance Championship che si è svolta nell'ultimo fine settimana. "Il completamento dell'espansione della factory di BellHelmets consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, con una sede che ha adesso una superficie di 12 mila metri quadrati - spiega la società in una nota -.