Oasport.it - Nuoto, segnali positivi dagli azzurri a Singapore. Thomas Ceccon e Benedetta Pilato in crescita

La Coppa del Mondo si è conclusa a, dando appuntamento al pubblico locale al Mondiale di luglio e ora l’appuntamento clou della stagione invernale è la rassegna iridata in vasca corta di Budapest. Per l’Italia le buone notizie non mancano: i cinquepresenti nella manifestazione itinerante che si è svolta in Asia in tre week end hanno ottenuto la bellezza di 21 podi complessivi, anche se solo una volta, connei 100 stile libero a Shanghai, l’Italia è salita sul gradino più alto del podio. Nessuno degli atleti(oltre a, c’erano, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora) aveva preparato in modo specifico questo evento.