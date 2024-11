Sport.quotidiano.net - Napoli-Atalanta, la profezia di Conte e la giornata no che forse capita al momento giusto

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, 4 novembre 2024 - Ildi Antonionon perde mai, ma quando cade lo fa sempre incassando un pesante tris che lascia dietro di sé dubbi e perplessità. Proprio il tecnico salentino, ormai da settimane, vestiva i panni del pompiere desideroso di riportare tutti con i piedi per terra nonostante una cavalcata vincente cominciata proprio dopo lo 0-3 contro il Verona che aveva aperto il campionato: da allora per gli azzurri un ruolino di marcia fatto di sole vittorie, a eccezione del comunque ottimo pareggio rimediato in casa della Juventus. Un andamento da scudetto, senza se e senza ma, che però prima della definitiva benedizione di amici e nemici avrebbe avuto bisogno dei test più probanti messi sul piatto da un tour de force che è cominciato prima di Halloween e che terminerà quasi a ridosso di Natale. Buona la prima contro il Milan, al netto delle assenze pesantissime dei padroni di casa e dei loro tanti errori dalle parti di Alex Meret, non imitato dall'altro lato dal collega Mike Maignan, impreciso sulla botta da fuori di Khvicha Kvaratskhelia.