Moviola Serie A, il Var salva Inter e arbitro. Ammesso errore in Monza-Milan | VIDEO CM.IT

A, tutti gli episodi dubbi dell’undicesima giornata di campionato: il Varanche l’inDa-Venezia con il ‘caso’ Sverko ad Udinese-Juventus passando per, Verona-Roma e tutti gli episodi più contestati del weekend diA. Torna l’appuntamento del lunedì con l’esperto arbitrale di Calciomercato.it Maurizio Russo. Var inA: ladell’ultimo turno di campionato da-Venezia, passando per Verona-Roma (Foto LaPresse) -Calciomercato.itSono numerosi gli episodi daanche per l’undicesima giornata diA. Il primo caso discusso è il gol di Dany Mota annullato al, che ha fatto nuovamente infuriare Nesta nel post partita del match perso contro il. Focus anche sugli episodi di Udinese-Juventus e soprattutto su due match di domenica, Verona-Roma e-Venezia.