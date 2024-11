Lanazione.it - Massese a gonfie vele, continuano i trionfi. Punti preziosi contro il Pontebuggianese

Una vittoria netta, senza sbavature, che permette di guardare al futuro con ulteriore ottimismo. Il 2-0 dei bianconeri nell’anticipo di sabato sulha messo in mostra unain crescita sia di squadra che nei singoli: meno errori banali, più compattezza difensiva e maggiore produzione offensiva. I quattro risultati utili consecutivi – il 3-0 rifilato alla Cuoiopelli 4 giornate fa, gli 1-1 consecutivi con Real Forte Querceta e Mobilieri Ponsacco oltre alla vittoria di sabato – confermano appieno l’ottimo stato di forma dei ragazzi di Pisciotta, e la classifica non può che risentirne in positivo. Dopo le partite di ieri, Buffa e compagni si ritrovano in sesta piazza a quota 14, a due sole lunghezze dalla zona playoff della Pro Livorno e a cinque dal secondo posto di Sporting Cecina e Cenaia.