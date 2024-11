Ilrestodelcarlino.it - Lube, quanti rimpianti. Va sul 2-0 e poi cede

SIR SUSA VIM PERUGIA 3 CUCINECIVITANOVA 2 SIR SUSA VIM PERUGIA: Piccinelli NE, Candellaro NE, Zoppellari, Cianciotta, Giannelli 4, Herrera 3, Loser 8, Ben Tara 11, Solè NE, Colaci, Ishikawa 21, Semeniuk 3, Plotnytskiy 13, Russo 10. All.: Lorenzetti CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 8, Gargiulo 1, Loeppky 9, Orduna, Bisotto, Balaso, Boninfante 5, Hossein 1, Nikolov 2, Lagumdzija 26, Dirlic 1, Podrascanin 6, Bottolo 8, Tenorio NE. All.: Medei ARBITRI: Cerra, Piana PARZIALI: 21-25, 25-27, 25-18, 25-18 PERUGIA Si ferma sul più bello laCivitanova, sconfitta per 3-2 sul campo della Sir Susa Vim Perugia. La squadra di coach Medei va avanti sul 2-0 per poi cadere alla distanza: per i cucinieri un solo punto e diversi. I cucinieri partono con il piglio giusto, facendo subito la voce grossa a muro con Podrascanin (1-3).