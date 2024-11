Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 3-6, 2-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: bielorussa avanti di set e break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima ad uscire vincente per. 15-15 Risposta a tutto braccio perche impatta benissimo la palla e trova il vincente con il dritto. 15-0 Servizio e dritto per l’azzurra. Game fondamentale perper rimanere nel match. 2-4 Gioco: rovescio lungolinea sulla riga e smorzata vincente. Seconda 40-15 Questa voltasale bene sulla seconda dell’avversaria e trova il vincente con la risposta di rovescio lungolinea. 40-0 Salta molto la seconda dellaprova ad aggredire con il rovescio ma non trova il campo. 30-0 Ace, il quinto del match per la n.1 del mondo. 15-0 Prima al centro e dritto strettissimo vincente per la. 3 game consecutivi perche ha preso in mano le redini dell’incontro. Laha aumentato ulteriormente illlo da fondocampo giocando costantemente nei dintorni della linea.