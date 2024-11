Calciomercato.it - Lazio-Cagliari, emozione all’Olimpico: lo striscione per il tifoso che ha commosso anche Baroni

Leggi tutto su Calciomercato.it

Momento di grande commozioneprima di, per il ricordo di un giovanissimobiancoceleste scomparso pochi giorni fa Lascende in campo nel Monday Night dell’undicesima giornata, decisiva per tenere il passo delle altre squadre che hanno accorciato la classifica dopo il ko del Napoli. Fiorentina, Juve, Atalanta e ovviamente Inter che ora è a -1 dalla squadra di Conte. Tutte quante hanno vinto e contro ildi Nicola reduce da due ko di fila l’occasione di agguantare quota 22 con le altre è ghiottissima. Marco(LaPresse) – calciomercato.itMa in questi giorni, con una squadra che in campo vola letteralmente, l’ambiente biancoceleste è stato scosso dalla notizia della scomparsa di un suo grandissimo e giovanissimo. Si chiamava Flavio Rosci e aveva 25 anni, gemello di Francesco. Entrambi affetti da una rara malattia neurodegenerativa, la malattia di Batten, contro cui entrambi lottano da quando sono bambini.