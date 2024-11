Quotidiano.net - La startup Madeinadd apre dieci posizioni

, tech company nata come progetto di sistema per supportare l’industria manifatturiera nella transizione verso la produzione additiva nell’ambito dell’attività del Fondo Boost Innovation, prosegue nel suo percorso di crescita e assume altre 10 persone. Operativa a pieno regime da gennaio 2024, a soli pochi mesi dal suo ingresso sul mercato,ha già un team di 20 persone con elevata seniority ed esperienza e si appresta ora ad aprire la ricerca per altre 10dedicate a persone interessate a disegnare il futuro della strategica industria manifatturiera in Italia, colmando il ’manufacturing divide’ esistente e partecipando alla competitività del Paese.