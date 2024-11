Formiche.net - La manovra convince le imprese. Ma non tutte

Leggi tutto su Formiche.net

Come da migliore tradizione, sullaappena approdata alla Camera, cominciano a piovere i primi giudizi di associazioni, enti, sindacati,, banche e vigilanza. Giovedì toccherà al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, mettere l’ultima parola, prima che la legge di Bilancio entri nel vivo dell’esame della Commissione Bilancio, per poi finire nell’Aula di Montecitorio., consumatori e sindacati sanno bene che la finanziaria che cuba fino a 30 miliardi e che poggia su rifinanziamento del taglio al cuneo e riassetto delle aliquote Irpef è pressoché blindata dal governo. Ma questo non ha impedito di esprimere un giudizio sulla, in sede parlamentare. Tra le associazioni più importanti ascoltate c’è sicuramente Confcommercio, dalla quale è arrivata una sostanziale promozione della finanziaria. “Bene il taglio strutturale del cuneo fiscale, la detassazione dei premi di produttività , la super-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato e la riduzione delle aliquote ma occorre ridurre la seconda aliquota dal 35% al 33%”, si legge nel documento depositato.