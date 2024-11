Kyoutarou Azuma e i mondi di ‘Versus’ e ‘Tenkaichi’

Leggi tutto su Funweek.it

A Lucca Comics & Gamesha presentato Versus, manga unico e già acclamato all’estero, e Tenkaichi. Si tratta di due opere molto differenti per genere e narrativa, entrambe edite da Star Comics: la fantascienza da un lato, la storia dall’altro.e Versus Versus – già forte di una nomination ai Next Manga Awards 2023 – vanta ben tre autori coinvolti: il genio creativo di ONE, assistito dalla regia sapiente di bose e dagli strepitosi disegni di. La storia è ambientata in un universo alternativo dal sapore fantasy, in cui l’umanità sta cercando di ribellarsi a una legge inviolabile – ogni essere vivente ha un cosiddetto nemico naturale contro cui non ha alcuna speranza di vittoria – tanto che i 47 eroi più forti e valorosi si riuniscono per dare battaglia all’esercito dei demoni.