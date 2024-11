Strumentipolitici.it - Italia e Tunisia insieme per un futuro migliore: la ministra Calderone a Tunisi per il lancio del programma Thamm Plus

Il’ offre ai giovanini nuove opportunità di crescita professionale in, soddisfando al contempo la crescente domanda di manodopera qualificata nel nostro Paese. Grazie a questa collaborazione, i lavoratorini potranno acquisire competenze spendibili sul mercato del lavorono, mentre le impresene potranno contare su una forza lavoro preparata e motivata. È questo il messaggio delladel Lavoro e delle Politiche socialina, Marina, oggi in. “Questo approccio integrato, che combina sviluppo economico, formazione professionale e facilitazione dei visti per lavoro, si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione bilaterale, volto a garantire una gestione sostenibile dei flussi migratori e a promuovere i diritti dei lavoratori”, ha spiegato il ministro dell’Occupazione e della formazione professionaleno, Riad Chaoued, presiedendo oggi la cerimonia per ildelcon l’esponente del Governo Meloni.