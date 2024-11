Ilgiorno.it - Inter-Arsenal, mercoledì alcolici vietati a Milano: dove è valida l’ordinanza

– Divieto di somministrazione e vendita didurante la partitaper la quarta giornata della Champions League, che si terràalle 21 a San Sirosono attese migliaia di tifosi londinesi. Lo ha stabilito la prefettura diper "assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche", disponendo così "il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo".