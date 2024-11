Lapresse.it - In uscita il singolo ‘Feeling’ di Elodie e Tiziano Ferro

per la prima volta insieme in, il nuovoinvenerdì 8 novembre in radio e in digitale. Fuori in contemporanea a mezzanotte anche il videoclip ufficiale di questa collaborazione, già anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti. Il brano, prodotto da Golden Years, esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata vissuta intensamente. Il brano rappresenta un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera die un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di. “Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa“, ha spiegatoha aggiunto: “Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”.