Ilgiorno.it - Il derby d’alta quota. FeralpiSalò, tris da urlo

SALÒ (Brescia) Laè tornata tra le grandi. La squadra gardesana supera con un doppietta di Maistrello un’Atalanta Under 23 mai doma e sempre molto attenta e raggiunge, seppur in modo provvisorio, il Vicenza al seconda posto alle spalle di un Padova sempre più lanciato. Davanti a circa mille spettatori la formazione di Aimo Diana, squalificato e nell’occasione sostituito in panchina dal suo vice Emanuele Filippini, riesce a far valere ancora una volta la "legge del Turina" e supera una rivale come la giovane formazione bergamasca che ha confermato a sua volta di attraversare un buon momento. L’attesa sfida parte subito su ritmi molto elevati e gli ospiti fanno subito capire le loro intenzioni rendendosi minacciosi nei primi minuti con Gyabuaa e Manzoni, ma il risultato non cambia, così come rimane immutato dopo la splendida conclusione di prima intenzione di Dubickas.