Idf | bomba di terroristi ferisce 6 bimbi

3.09 Sei bambini sono rimasti feriti nell' ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, a causa di un ordigno esplosivo piazzato dalle "organizzazioniche" della Striscia. Lo rivela l'IDF. L'esplosione ha danneggiato il tetto e il cortile dell'ospedale, colpendo anche un convoglio umanitario organizzato in coordinamento con il COGAT, che gestisce le attivitĂ in Cisgiordania e a Gaza. Il convoglio stava evacuando pazienti e personale e forniva iuti come cibo, acqua, carburante agli ospedali Kamal Adwan e AlAwda.