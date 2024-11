Bergamonews.it - Humanitas, anche a Bergamo il robot “Single Port” che cura i tumori della prostata

Leggi tutto su Bergamonews.it

Gavazzeni è l’unico ospedale diad adottare la tecnologiaica “Da Vinci”, utilizzata dall’équipe di Urologia diretta dal professor Angelo Porreca. Questa tecnologia – al momento presente in soli dieci ospedali in tutta Italia, tra cuil’Irccs Istituto Clinicoa Rozzano – riguarda attualmente il trattamento del tumore allae del rene ma sarà presto estesa dall’équipe ad altre patologie, in particolare a quelle legate alla vescica. Inè attivo un team medico, che ha approfondito a Strasburgo l’utilizzo di questa tecnologia innovativa, e un team assistenziale esperto di percorsi mininvasivi. Ilè uno strumento che rivoluziona la chirurgia mininvasivaica: prevede infatti la possibilità di intervenire sul tumore attraverso un unico accesso di soli 3 centimetri.