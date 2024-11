Thesocialpost.it - Gli sposi “allegri” di Cesa ricomparsi: “Abbiamo fatto un viaggio, siamo stanchi”

Pietro Montanino e Maria Zaccaria, marito e moglie di, nel Casertano, erano spariti nel nulla. Un mistero quello della scomparsa della giovane coppia campana che aveva lasciato nel caos le loro famiglie. Lo scorso 29 ottobre avevano accompagnato i due figli dai nonni e avevanoperdere le loro tracce. La coppia è riapparsa improvvisamente il 3 novembre a Frattamaggiore (Napoli), affermando di averun breveper procacciarsi una casa in cui vivere e di sentirsi “”, una giustificazione che ha sollevato più domande che risposte. La loro scomparsa ha innescato una serie di indagini e un appello da parte delle autorità locali per rintracciarli. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver affidato i bambini ai nonni, Maria e Pietro si sono allontanati a piedi, probabilmente verso la stazione ferroviaria di Napoli, per una destinazione tuttora ignota. Durante l’assenza, si era verificato un episodio controverso: Maria avrebbe chiamato la cognata per chiederle di prendere il figlio maggiore a calcetto, ma la cognata ha negato di aver ricevuto la chiamata, smentendo l’ultimo contatto.