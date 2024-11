Tg24.sky.it - Giudice Catania annulla trattenimento: "Egitto non sicuro". Altri migranti verso Albania

Una lista di Paesi sicuri "non esime ilall'obbligo di una verifica della compatibilità" di tale "designazione con il diritto dell'Unione europea" e "inci sono gravi violazioni dei diritti umani" che "investono le libertà di un ordinamento democratico". Lo scrive il Tribunale dinel provvedimento con cui non ha convalidato ildisposto dal questore di Ragusa di un migrante arrivato dall', che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato. "SI tratta della prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto legge sui Paesi sicuri", commenta il legale del migrante, l'avvocata Rosa Emanuela Lo Faro. - "Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il Paese inormai è l'Italia. Ma noi non ci arrendiamo!". Così in una nota il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo la decisione deldiche hato un