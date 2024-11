Lanazione.it - Firenze celebra la notte elettorale americana con una serie di eventi speciali

, 4 novembre 2024 - Ancheseguirà con una certa fibrillazione i risultati del voto americano. Se, un po’ a sorpresa, le Università Usa presenti sul nostro territorio non hanno organizzato niente, non mancherà l’appuntamento clou con la ‘election night’, al Central club in via del Fosso Macinante alle Cascine. La serata prenderà il via alle 19,30. Organizzata dall’associazione Filippo Mazzei e dall’associazione Toscana-Usa, prevede anche l’intervento della console degli Stati Uniti a, Daniela Ballard. Il giorno successivo, all'alba dell'arrivo dei risultati definitivi delle elezioni, l’Associazione Alumni Cesare Alfieri, insieme alla Scuola di Scienze Politiche, al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università die alla Tuscan American Association, organizza l’American Election Breakfast alla libreria Campus al Polo di Novoli. Dalle 7,30 alle 10, si alterneranno docenti, professionisti ed esperti di politica internazionale che offriranno approfondimenti e analisi dettagliate sui risultati elettorali.