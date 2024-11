Esports247.it - Factorio: Space Age, quando l’industria interplanetaria non conosce limiti: la recensione

è sempre stato il sogno proibito di ogni aspirante ingegnere virtuale: un inno alla precisione, alla pianificazione perfetta e alla totale autonomia produttiva. Ma se il gioco originale ci aveva già portati al limite costruendo colossali fabbriche per alimentare un razzo in grado di sfuggire a un pianeta alieno, l’espansioneAge eleva il concetto all’ennesima potenza. Qui non si parla più solo di fabbriche, bensì di intere catene di montaggio interplanetarie, di logistica spaziale, e di ingegno ingegneristico che sfiora il fantascientifico. Dal razzo al cosmo: inizia l’Era SpazialeAge non riscrive l’obiettivo ultimo di, ma lo trasforma in un trampolino per un’avventura galattica davvero senza precedenti. L’espansione comincia dove si conclude la storia del gioco base: hai costruito il razzo, sì, ma anziché lasciare il pianeta, ora lo userai per spedire componenti e avamposti nello spazio.