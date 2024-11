DossierRonzulli | Mai fatto richieste

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

15.00 La senatrice di FI e vicepresidente del Senato,Ronzulli,è stata sentita in Procura a Milano,su sua richiesta,come testimone nell'inchiesta sui dossieraggi. Il suo nome è comparso in un'intercettazione agli atti dell'indagine e la senatrice,non indagata,ha dichiarato di non aver "mai chiesto" alcun controllo su una professionista a Pazzali,titolare di Equalize. All'uscita dalla Procura,ha ribadito: "Non ho mai richiesto alcun dossier" a Pazzali. Ronzulli ha poi definito la vicenda emersa dall'indagine "un verminaio inqualificabile".