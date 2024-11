Dl AlbaniaPd | Tribunale Catania lo disapplica | sentenza chiara

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “Oggi con una lunga, ineccepibile dal punto di vista giuridico, ildiil Decreto Paesi Sicuri, nel respingere la convalida di un richiedente asilo egiziano. Unachiarissima che indugia a sviluppare pedissequamente tutti i passaggi delle normative applicabili e di grande ausilio a quanti, dalle parti del Governo, troppo frettolosamente, ad essere ottimisti, hanno consultato il corpus giuridico e hanno pensato di superarlo con un decreto legge”. Lo diin una nota il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd in Senato. Secondo Nicita “appaiono platealmente evidenti la correttezza dellazione del decreto, la irrilevanza del parere della Corte di giustizia in presenza di palese applicazione, la conseguente non convalida del fermo del cittadino egiziano. Quanti altri decreti destinati al fallimento produrrà il Governo?”.