Lettera43.it - Dixville Notch, il villaggio del New Hampshire che annuncerà per primo il risultato delle Presidenziali Usa

Leggi tutto su Lettera43.it

Il minuscolodi, nel Newal confine tra Stati Uniti e Canada, sarà ilad annunciare i risultatielezioni americane. Si tratta di una tradizione nata nel 1952 per favorire allora i lavoratori ferroviari, diventata poi un appuntamento fissoUsa, puntualmente coperto dai media. Voto anegli Anni 60 (Getty Images).Voto a mezzanotte, spoglio immediato e risultati annunciati subito Le urne del Newdovrebbero in teoria chiudere solo alle 20 locali, ma la legge prevede la possibilità di chiudere i seggi in anticipo e iniziare lo spoglio se si sono recati alle urne tutti gli aventi diritto. Ebbene, in occasione dell’Election Day, tutti gli aventi diritto al voto si riuniscono nella ‘Ballot Room’ del Balsams Hotel e depongono la loro scheda subito dopo l’apertura del seggio alla mezzanotte locale (le 6 in Italia).