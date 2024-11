Panorama.it - Destinazioni 2025: Parigi in testa, Roma e Tokyo al top per eventi culturali e sportivi

si conferma regina delle prenotazioni tra gli italiani per il, mentre Giza, con le sue iconiche piramidi, segna l’incremento più rilevante dell’anno. È quanto emerge dal report "A Year in Travel by eDreams ODIGEO 2024", che analizza i trend di viaggio basati su prenotazioni e ricerche per il 2024 e il. Tra classici europei e mete lontane, i viaggiatori italiani mostrano un interesse crescente per nuove esperienzee grandi, spinti anche dai Giochi Olimpici e dal prossimo Giubileo. Secondo il report,, Londra e Amsterdam restano lepiù prenotate, a cui si aggiungono New York eda sogno per molti italiani.consolida la sua attrattiva grazie all’eredità delle Olimpiadi del 2024, che hanno stimolato una crescita delle prenotazioni del 62% rispetto all'anno precedente.