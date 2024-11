Lanazione.it - Comunità energetica del casentino: partono gli incontri informativi per i cittadini

Arezzo, 4 novembre 2024 – L’11 novembre alle 18 nell’auditorium Berrettarossa di Soci, si terrà il primo incontro informativo per i, relativo alla neonatadel, di cui il Comune di Bibbiena ha aderito come socio fondatore. Condividere e utilizzare energia pulita, riducendo i costi e promuovendo la sostenibilità, queste le opportunità offerte a tutti idalla. Come aderire e quali benefici in termini economici e ambientali può apportare, saranno oggetto dell’incontro informatico dell’11 novembre a cui seguirà un altro appuntamento il 18 novembre al Centro Sociale di Bibbiena Stazione. Ladelè un’associazione costituita nel comune di Strada ina seguito di una proposta lanciata dal Sindaco Antonio Fani.