Quotidiano.net - Commerz dopo la trimestrale avvia previsto riacquisto azioni

bank è pronta adre ilprogramma didiche l'Agenzia finanziaria tedesca e la Bce hanno dato il loro via libera. Si tratta già del terzo programma didal 2023. Ildella prima tranche, per un volume di circa 600 milioni di euro, inizieràla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre previsti mercoledì. Ildovrebbe essere completato al più tardi a metà febbraio 2025. Ilfa parte del ritorno di capitale per l'esercizio finanziario 2024, che consisterà nel pagamento di un dividendo e neldiin due tranche. "I nostristi possono contare su di noi. Restituiremo almeno il 70" del nostro utile netto per l'esercizio finanziario 2024, ma non più del risultato nettola deduzione dei pagamenti delle cedole AT1", rileva in una nota la ceo, Bettina Orlopp.