Tvplay.it - Colpo di scena, Zirkzee a gennaio in serie A: la decisione è presa

Leggi tutto su Tvplay.it

, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United, apuò tornare inA: un club pronto all’assalto. Da protagonista assoluto al Bologna a comparsa nel Manchester United, con la prospettiva concreta di diventare un esodato di lusso. E’ la strana parabola vissuta da Joshua, la cui avventura in Inghilterra si sta rivelando più complicata di quanto inizialmente immagino. L’olandese, prelevato dai felsinei per oltre 42 milioni battendo la concorrenza di Milan e Juventus, non si infatti ambientato nella nuova realtà andando incontro a numerose prestazioni negative che hanno deluso la dirigenza dei Red Devils.diinA: la– TvPlay.