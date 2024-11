Gamberorosso.it - Cipro, l'isola divisa in due dove si mangia benissimo ai confini del Mediterraneo

Nascosta nell’angolo più remoto delorientale, tra le coste turche e del Vicino Oriente,è un’ricca di bellezze naturali, città dalla storia antica e una gastronomiacontaminazioni greche, turche, veneziane e britanniche si mescolano assieme. Il risultato? Una destinazione curiosa, l’in due – al sud la Repubblica di, al nord l’autoproclamata Repubblica diNord non riconosciuta a livello internazionale – che vale una vacanza per numerosi motivi., infatti, è vicina (a tre ore di aereo da Milano), accontenta amanti del mare e appassionati di cultura e, last but not least, sida dio. Questo è un viaggio gastronomico e culturale tra Nicosia, Pafos e la sua costa, tra taverne tradizionali, siti archeologici e viste che ristorano l’anima.