Champions League in tv Inter-Arsenal | dove vederla

La quarta giornata di UEFAvedrà sfidarsi sul terreno di gioco del Meazza I’di Inzaghi e l’di Mikel Arteta. Un big match che promette spettacolo, con i due club con 7 punti a testa in classifica ed entrambi reduci da due vittorie. La gara sarà trasmessa mercoledì 6 novembre in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. In diretta da San Siro di ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi.