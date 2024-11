Lanazione.it - Carabinieri di Cortona e San Giovanni: sequestrati quasi 2 chili di cocaina

Arezzo, 4 novembre 2024 – Sabato pomeriggio a Marciano della Chiana, i militari dell’Aliquota Radiomobile dihanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi stranieri. A bordo di un'utilitaria nei pressi del casello A1 - uscita Monte San Savino, i suddetti non hanno ottemperato all’alt intimato dagli operanti, ma hanno tentato la fuga. Isi sono posti immediatamente all’inseguimento del mezzo, riuscendo ad intercettarlo e fermarlo poche centinaia di metri dopo, in località Badicorte.