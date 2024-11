Liberoquotidiano.it - Caccia alla spia, il fascino degli 007: Rete 4, un dato sorprendente (in replica...)

Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Nella settimana in cui la poco chiara vicenda della centralina di spionaggio attivata da un ex idolo dell'antimafia come il poliziotto Carmine Gallo domina pagine di quotidiani e tg, a far la voce grossa nella seconda serata di venerdì è-The Enemy Within, spy-drama americano in onda insu4. Erica J. Shepherd è un'ex agente della CIA esperta in crittoanalisi, colpevole di averinformazioni all'intelligence russa.rmato da una serie di attacchi terroristici, l'Fbi decide di concederle una libertà provvisoria dal carcere di massima sicurezza in cui era detenuta, per sfruttare le sue conoscenze e scovare i responsabili. Stavolta il pericolo attentati arrivava da minacce egiziane collegate al servizio segreto Mukhabarat.