Quotidiano.net - Borsa: Europa guarda al voto Usa, l'Opec spinge il petrolio

Leggi tutto su Quotidiano.net

Borse europee poco mosse in avvio di seduta, con gli investitori alla finestra in attesa di conoscere l'esito delle incertissime elezioni americane. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa lo 0,1% mentre Londra avanza dello 0,5%. Anche a Wall Street i future si muovono attorno alla parità mentre la risalita di Kamala Harris nei sondaggi pesa sul dollaro, tra i principali beneficiari delle politiche inflazionistiche di Donald Trump, e ridà slancio ai Treasury, i cui rendimenti sono in calo di quasi 8 punti base in una settimana che vedrà anche Fed tagliare con ogni probabilità i tassi. Poco mosso invece il Btp, stabile al 3,68%, mentre lo spread con il Bund cede un punto base, a quota 126. A Piazza Affari salgono Stellantis (+1,1%), Saipem (+0,7%), Cucinelli (+0,7%), Eni (+0,6%) e Unicredit (+0,5%) mentre scivolano Stm (-1,5%), Nexi (-0,6%), Generali (-0,5%) e Unipol (-0,5%).