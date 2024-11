Betis | il messaggio di Pellegrini all’intervallo | Facciamo tutto diversamente

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-04 01:05:29 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: MDanielevalutato positivamente il macchiare raggiunto dalla sua squadra in Bilbao: “È un film che abbiamo visto per l’altro latoavendo molte occasioni e non riuscendo a finire. Penso che abbiamo avuto delle possibilità, ma È solo 1-1. Nel primo tempo sono stati superiori, hanno avuto tante occasioni e non hanno segnato. Non abbiamo trovato la palla, ma nella seconda parte lo bilanciamo e siamo arrivati ??addirittura allo 0-2, ma il risultato è giusto. La partita di giovedì ha avuto il suo pedaggio. Era in casa, apprezzo molto il punto in un campo difficile. Questa partita L’ho vissuto molte volte dall’altra partevisto come siamo andati senza vincere dopo aver creato tante occasioni.