Inter-news.it - Bastoni sostituito in Inter-Venezia: Inzaghi dà il motivo del cambio

è uscito al 70? dida Bisseck.aveva chiesto ilper il numero 95: ecco le condizioni date proprio dal tecnico nel post partita. L’EPISODIO – Al 69?, proprio a un attimo dai primi tre cambi di Simonein, Alessandroha commesso fallo su Gaetano Oristanio e poi si è toccato la gamba destra, chiedendo per un attimo l’vento dell’avversario. Soccorso in campo dallo staff medico, è poi uscito. Al suo posto è entrato Yann Bisseck, per l’ennesima volta in questo suo orribile inizio di stagione protagonista in negativo sovrastato da Marin Sverko su quello che sembrava l’1-1 al 97?. Poi, per fortuna, il VAR ha ravvisato il suo tocco di mano e ha annullato il gol. Sembrava un infortunio per, ma nel post partita ci ha pensatoa tranquillizzare.