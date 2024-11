Assemblea Figc Marani | Troppi personalismi hanno portato il calcio italiano a un punto penoso

Leggi tutto su Sportface.it

“Abbiamo accettato di dare il contributo maggiore per la rivisitazione della struttura federale, per aiutare tutti a uscire da una logica sbagliata di guardare solo a sé stessi. Se non ci mettiamo insieme, difficilmente usciremo da questa situazione, i nostri mondi devono comunicare., individualismi, interessi e crociate cheila un“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo, nel corso dell’statutaria straordinaria della. “Ilha troppa rabbia e una paura enorme del futuro, nessuno pensi di salvarsi a discapito di un altro. Riconosciamo il ruolo della Serie A di motore, abbiamo accettato di rinunciare a uno dei nostri consiglieri.