Ascolti tv i dati del 3 novembre 2024

Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, domenica 3, su Rai Uno, per il ciclo Purchè Finisca Bene, la fiction Questione di Stoffa porta a casa 2.301.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5, La Rosa della Vendetta registra 2.463.000 spettatori per uno share del 13.8%. Su Rai2 9-1-1 ottiene 637.000 spettatori (3.1%) e 9-1-1: Lone Star 600.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Le Iene Show si ferma 1.234.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 preceduto da Report Lab (960.000 – 4.9%), Report conquista ben 1.412.000 spettatori pari al 6.9%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:37, 1.659.000 spettatori con l’8.9%, dalle 21:37 alle 22:55, e 1.231.000 spettatori e l’8.5%, dalle 22:59 alle 23:26. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 532.000 spettatori (3.9%). Su La7 Saturno Contro raggiunge 248.000 spettatori e l’1.4%.