Bergamonews.it - Al Gavazzeni la canzone italiana in jazz con JW Orchestra

Leggi tutto su Bergamonews.it

Seriate. Venerdì 8 novembre, al Cineteatrodi Seriate, secondo appuntamento della rassegna “Metti un Venerdì sera al teatro”, organizzata da JW Association in collaborazione con l’amministrazione comunale di Seriate e l’Associazione Suonintorno di Gorle. Come di consueto, protagonista la JW, stavolta in forma di ottetto, con un programma dedicato allanegli arrangiamenti di Marco Gotti. Realizzata in occasione dell’edizione del 1994 del Festival Internazionale deldi Bergamo. Canzoni ine? una “scommessa creativa” di Marco Gotti che parte dallo scontro tra il suo retroterra musicale di cultoreistico e la tradizione della musica leggeraper creare un interessante incontro: composizioniche prendono spunto ora dalla melodia, ora dal testo, ora dal semplice titolo di popolari canzoni: “Un’avventura” di Lucio Battisti si snoda in un avventuroso percorso di sostituzioni armoniche ed incastri ritmici.