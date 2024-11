Unlimitednews.it - 110 anni di EICMA, in mostra 36 moto iconiche

Leggi tutto su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Con la: 110di design a due ruote”, aperta dal 7 al 10 novembre, l’Esposizione Internazionale Ciclo,ciclo e Accessori celebra i suoi 110. Sono 36 leinalla Fiera di Rho Milano che la stampa ha visitato in anteprima. Dalla Frera 2 1/4 Hp Lusso che nel 1914 fu fra quelle presenti alla prima edizione diallaGuzzi otto cilindri 500 del 1957 alla Kawasaki GPZ900R del 1984, celebre per l’apparizione nel film Top Gun: un’esposizione che emozionerà appassionati e non del mondo a due ruote. f03/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo