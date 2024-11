Iltempo.it - "Una ciofeca" "Caduta di stile": alta tensione tra Ossini e Lucarelli

Leggi tutto su Iltempo.it

Se serve un po' di pepe, Selvaggialo mette. A Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci, si è ieri consumato un scontro in diretta tra la giurata dal graffio conosciuto e Massimiliano, uno dei concorrenti di questa edizione. Alla fine dell'esibizione, forse dopo aver scaricato un po' di, il conduttore è arrivato a bordo pista e si è sfogato, lamentando una mancanza di oggettività nei suoi confronti. "Non voglio fare polemiche, ma voglio dire la mia", ha detto per esordire. “I vostri sono sempre aggettivi cattivi, usate termini poco carini. Non è questo Ballando con le stelle”, ha fatto notare in diretta. Selvaggiaha preso il microfono e ha subito indagato: "Che tipi di aggettivi?".