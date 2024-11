Tvpertutti.it - Un posto al sole, trame dal 4 all'8 novembre 2024: la svolta di Alice

Pergolesi potrebbe trovare finalmente la sua strada lavorativa ad Unal, come rivelano ledal 4 all' 8. La nipote di Marina, infatti, dopo essere rientrata a Napoli con sua nonna, si avvicinerà al mondo di Radio Golfo 99 e ne verrà attratta, mentre il sermone di Padre Antoine, durante la messa, non avrà l'esito sperato. Giulia e Luca, nel frattempo, continueranno ad occuparsi del Centro di Ascolto, ignari che Luisa stia istigando l'intero quartiere contro di loro, diffondendo insinuazioni velenose. Rosella, invece, dovrà incassare un'inaspettata delusione lavorativa agli occhi del primario e questo episodio la spingerà a rimettere in discussione le sue priorità , a cominciare dall'impegno in ambulanza. In seguito, Guido faticherà a convivere con Cotugno.