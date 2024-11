Ilgiorno.it - Un dettaglio inquietante

In tutta la faccenda dei monumenti imbrattati dagli attivisti ecologici allo scopo di sensibilizzare riguardo al problema – urgentissimo – della crisi climatica, c’è unpoco sottolineato. Non è forse l’aspetto più rilevante per i media e ha poco a che fare con la natura filosofica e politica che circonda la discussione sulla legittimità di tale protesta. Eppure a me sembra importante e, a ben vedere, inquietantissimo: tutto gira intorno alla parola “lavabile”. I fatti li conosciamo: gli ambientalisti imbrattano tal posto di vernice, lanciano il loro messaggio e tranquillizzano la platea dicendo che “la vernice è lavabile e idrosolubile”.