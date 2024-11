Ilnapolista.it - Ugolini: «Brutto Napoli che non ha saputo reagire. Lukaku ha palesato ancora delle difficoltà»

Il corrispondete di Sky al Maradona, Massimo, ha commentato la prestazione delcontro l’Atalanta «Nel secondo dalci si aspettava qualcosa di più dal punto di vista della reazione, con le soluzioni alternative che ha proposto comunque Antonio Conte sfruttando i cinque cambi. Sta di fatto che però ilnon ha creato problemi alla porta dell’Atlanta nella ripresa e questo è un dato su cui riflettere, cioè la mancanza di capacità dialle avversità. C’è stato anche un pizzico si sfortuna perché sull’uno a zero se fosse entrato il tiro di McTominay che ha preso palla, sarebbe cambiato il senso della partita. Leggi anche: L’Atalanta è più forte. Conte lo sapeva, non era piagnone: il percorso è lungoUnperò nel complesso merito dell’Atalanta.tre gol come alla prima di campionato col Verona.