Sport.quotidiano.net - Trasferta da non fallire. Perugia, vittoria cercasi. Col Legnago è caccia al riscatto prima del derby

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Lamberto Zauli va adei suoi primi punti con il. Ne ha bisogno lui, alla sua seconda apparizione sulla panchina biancorossa, ma soprattutto ne ha bisogno la squadra reduce da due ko consecutivi: quello doloroso con il Milan Futuro costato la panchina al tecnico Formisano e quello con la Torres di metà settimana. L’occasione per ritrovare entusiasmo, per ripartire, per lasciare i bassifondi della classifica e per prepararsi al meglio alcon la Ternana in agenda tra sette giorni, arriva oggi, con la sfida alSalus, fanalino di coda del campionato, con dieci sconfitte rimediate nelle dodici sfide disputate. Lo score della squadra veneta è completato da due successi, uno con il Milan Futuro in, mentre in casa l’unico squillo è arrivato con il Pineto. Pesante anche il bilancio dei gol subiti, ben 28, dieci invece quelli realizzati.