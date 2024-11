Serie C 2024 25 il Milan Futuro muove la classifica | 1-1 col Pontedera

Leggi tutto su Sportface.it

Finisce 1-1 tranella tredicesima giornata del girone B diC. La squadra rossonera sale a quota 10 punti in, due in meno del. Il primo squillo del match porta la firma di Francesco Camarda che con un doppio passo salta Martinelli e calcia col destro: tiro alto. Al 27? ilpassa in vantaggio. Merito di Italeng che si libera di Zukic e calcia forte sul primo palo sorprendendo Raveyre. Ilperò si affida ad uno dei suoi migliori talenti: al 34? Jimenez salta Perretta in area e lascia partire un sinistro che si infila nell’incrocio dei pali opposto. Ilparte meglio nella ripresa. Ma il protagonista è Raveyre che prima nega il gol al 61? a Ladinetti e poi pochi minuti più tardi para il rigore di Ianesi dopo un fallo in area di D’Alessio.