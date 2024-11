Lapresse.it - Serie A, Verona-Roma 3-2: decisiva la rete Harroui all’86’

Ilha superato per 3-2 laal Bentegodi nella gara valida per l’undicesima giornata di campionato. Padroni di casa in vantaggio con Tengstedt al 13?, pareggio di Soulè al 28? con gli scaligeri che si riportano in vantaggio con Magnai al 34?. Nella ripresa Dovbyk al 53? riporta lain parità. I giallorossi spingono per cercare il sorpasso ma è ila fare centro con. Per ilun successo importante che arriva dopo tre ko consecutivi mentre ladopo la vittoria con il Torino, subisce il quarto ko in campionato. E torna a traballare la panchina di Juric. Ilsale a 9 punti laresta a 13, all’undicesimo posto.