Se la comunità Lgbt discrimina gli omosessuali israeliani

Voleva ospitare la conferenza annuale della più grande rete internazionale a favore dei dirittia Tel Aviv: per questo l'organizzazione israeliana Aguda è stata sospesa. A denunciare l'accaduto è Keshet Italia, la prima organizzazione indipendente ebraicaitaliana, che ha accusato dizione direttamente Ilga, l'associazione internazionale che riunisce più di 400 gruppi gay e lesbici di tutto il mondo. «La decisione del Consiglio di Ilga World di sospendere Aguda, la principale organizzazione queer israeliana, per la sua candidatura a ospitare la Conferenza annuale dei membri 2025 a Tel Aviv» si legge in un comunicato, «riflette una cattiva gestione e un doppio standard che contraddice l'impegno di Ilga per l'uguaglianza». Una presa di posizione netta, dunque, che viene esplicitata poco più avanti nella nota.