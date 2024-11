Quotidiano.net - Scontro sul terzo mandato. A De Luca il primo round. Vicina la frattura col Pd

Ill’ha vinto Vincenzo De. Martedì prossimo, 5 novembre, il consiglio regionale voterà regolarmente la proposta di legge elettorale che consentirebbe ilal governatore campano. Così ha stabilito la riunione della maggioranza che sostiene la giunta Desvoltasi ieri, a scapito delle blande proposte di rinvio avanzate dal gruppo Pd in seguito al richiamo della segretaria Elly Schlein. Che in effetti è caduto più che inascoltato. Tanto è vero che la riforma elettorale martedì sarà approvata anche dalla gran parte degli otto consiglieri regionali dem. Il che prelude alla definitivaprossima ventura tra Dee il Nazareno: l’uno intenzionato a ricandidarsi e l’altro a sancire che il governatore non sarà comunque sostenuto dal Pd e i suoi più leali alleati di centrosinistra, a cominciare dal M5s, Avs, ma probabilmente anche Azione e +Europa.